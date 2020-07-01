Citroen презентовала хетчбэк С4

01.07.2020, 18:40, Новости дня

Французская компания Citroen объявила о выходе обновленного хетчбэка Citroen С4, который можно отличить по пластиковому обвесу.

Вместе с тем распознать усовершенствованный кузов можно также по наклоненной покатой крыше. При создании хетчбэка применена архитектура CMP. Кроме того, клиенты смогут приобрести различные варианты исполнения салона с множеством версий оформления. Кроме того, новинка имеет цифровую приборную панель и мультимедийный центр.

Среди новшеств также указывается двухзонный климат-контроль, камера кругового обзора, панорамная крыша, а также ассистент парковки. Под капотом хетчбэка установлен 1,2-литровый бензиновый мотор с мощностью от 100 до 155 л.с. Модель в дальнейшем поступит в продажу в электрической модификации.