 

Citroen презентовала хетчбэк С4

01.07.2020, 18:40, Новости дня

Французская компания Citroen объявила о выходе обновленного хетчбэка Citroen С4, который можно отличить по пластиковому обвесу.

Вместе с тем распознать усовершенствованный кузов можно также по наклоненной покатой крыше. При создании хетчбэка применена архитектура CMP. Кроме того, клиенты смогут приобрести различные варианты исполнения салона с множеством версий оформления. Кроме того, новинка имеет цифровую приборную панель и мультимедийный центр.

Среди новшеств также указывается двухзонный климат-контроль, камера кругового обзора, панорамная крыша, а также ассистент парковки. Под капотом хетчбэка установлен 1,2-литровый бензиновый мотор с мощностью от 100 до 155 л.с. Модель в дальнейшем поступит в продажу в электрической модификации.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Лукашенко назначил нового премьера Белоруссии

27.05 / Прокуратура выявила нарушения в больнице “РЖД-Медицина”

05.05 / Daily Mail – вакцина от коронавируса может так и не появиться

21.05 / Политика: Лукашенко станет президентом в новой реальности

15.04 / В США скончался бывший президент корпорации РСЕ/РС Джин Пелл

11.04 / В Роспотребнадзоре объяснили ситуацию с лекарствами от коронавируса

09.06 / Рубль подешевел к доллару и евро

20.05 / Роспотребнадзор рекомендовал санаториям заселять по одному человеку в номер

27.06 / Coca-Cola на месяц отказалась от рекламы в соцсетях из-за расизма

23.06 / Видео: Зеленский потерял всё

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска