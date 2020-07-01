Члены избиркома прошли несколько километров по тайге ради голосования шести человек

01.07.2020, 18:30, Новости дня

В Якутии члены территориальных и участковых комиссий преодолели несколько километров по тайне и около часа плыли на моторной лодке, чтобы шесть жителей отдаленного населенного пункта в Сунтарском районе могли проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщил глава республики Айсен Николаев.

«В Сунтарском районе для того, чтобы проголосовало шесть человек, среди которых – 95-летняя жительница республики, – специалистам пришлось не только плыть около часа на моторной лодке, но и пройти около пяти километров по тайге. Причем в сопровождении моториста с ружьем, так как неподалеку от маршрута видели медведя», – передает слова Николаева «Интерфакс».

Он рассказал, что в Усть-Янском районе члены УИК более часа толкали лодку по нерастаявшему льду озера. На оленеводческое стадо №2 можно было добраться лишь через открытое море.

В Якутии уже завершилось голосование, как и в других регионах Дальнего Востока.

Явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию к 18.00 мск составляет 63,32%.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».