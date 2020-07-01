Число случаев коронавируса в мире превысило 10,3 млн

01.07.2020, 18:30, Новости дня

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 10,3 млн, более 506 тыс. человек умерли, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В ВОЗ поступили сведения о более чем 10,3 млн случаях заболевания, умерли свыше 506 тыс. человек», – приводит его слова ТАСС.

Накануне в ВОЗ заявили, что пока рано говорить о второй волне коронавируса в ряде стран, новые очаги вспышек вируса удается купировать.

Гебрейесус отмечал, что заболеваемость COVID-19 в мире ускоряется, завершение пандемии коронавируса пока не просматривается.

В то же время в ВОЗ отметили, что РФ последние несколько недель «идет хорошим путем» по снижению инфицирования коронавирусом.