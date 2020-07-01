Прокуратура просит избрать Порошенко меру пресечения на восемь дней

01.07.2020, 18:18, Новости дня

Прокуратура просит Печерский районный суд Киева избрать для пятого президента Украины, депутата Верховной Рады от “Европейской солидарности” Петра Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июля. Об этом представитель стороны обвинения сказал во время заседания суда, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По мнению прокурора, Порошенко должен сдать загранпаспорта и сообщать следствию и суду об изменении места проживания.

Именно 10 июля истекает срок досудебного расследования в уголовном производстве по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.

Адвокат Порошенко Илья Новиков после ходатайства прокурора выразил удивление тем, что обвинение, перечислив “ужасные преступления” экс-президента, просит не арест, а всего лишь личное обязательство и только на восемь дней.

Как пишет “Украинская правда”, защите Порошенко вручили копию ходатайства о продлении срока предварительного расследования в этом уголовном производстве еще на шесть месяцев. Это ходатайство Печерский райсуд должен рассмотреть отдельно от рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения.

В ходе заседания адвокаты Порошенко потребовали отвода всех прокуроров вместе с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой.

10 июня Порошенко отправили подозрение в уголовном производстве о назначении Семочко. Следствие считает, что экс-президент Украины издал явно преступный приказ, которым склонил тогдашнего руководителя СВР Егора Божка к превышению служебных полномочий. ГБР также составило подозрение Божку.

18 июня суд должен был избрать Порошенко меру пресечения по этому делу, но заседание отложили.