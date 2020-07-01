Голосование за изменения в конституции РФ. Европарламент не отправлял в Крым своих наблюдателей

01.07.2020, 18:18, Новости дня

В Европейском парламенте сообщили, что не отправляли своих наблюдателей в аннексированный Крым, где российские власти организовали голосование за изменения в конституции РФ. Об этом говорится в заявлении на сайте Европарламента.

Члены Европейского парламента Дэвид Макаллистер и Томас Тобе подчеркнули, что Европарламент не был приглашен к наблюдению за процессом голосования в России, поэтому депутаты ЕП не будут его комментировать, а также воздержатся от комментариев по поводу результатов, которые в РФ объявят после завершения голосования.

При этом евродепутаты уточнили, что Европарламент не признает проведение российского голосования на оккупированном украинском полуострове. Поэтому посещение Крыма или РФ с целью наблюдения за ходом голосования любым членом ЕП стоит рассматривать как его собственную инициативу, никаким образом не связанной с позицией Европарламента.

25 июня в России началось досрочное голосование по поправкам в конституцию РФ, которые инициировал президент страны Владимир Путин. До 30 июня проголосовать можно было онлайн, на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или по месту фактического проживания.

Избирательные участки организовывали в том числе в багажниках автомобилей, у детских площадок, на лавках и пнях, отмечает “Сноб”. В Израиле россиянка Яэли Ильински смогла трижды проголосовать: электронным способом, а также в диппредставительствах в Хайфе и Тель-Авиве, российскому журналисту Павлу Лобкову удалось принять участие в плебисците два раза: онлайн и на участке в Москве.

Общероссийское голосование проходит 1 июля.

30 июня закончилось онлайн-голосование. Явка на него составила 93,02%.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок.