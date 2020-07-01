Грузия принимает поздравления в связи с избирательной реформой

01.07.2020, 18:10, Новости дня

Западные партнеры Грузии приветствуют принятие грузинским парламентом конституционных поправок, способствующих установлению в стране более пропорциональной избирательной системы. В результате, во время выборов в октябре 120 депутатов будут избираться в грузинский парламент по пропорциональным спискам, 30 – по мажоритарным. Также на выборах установлен 1%-й проходной и 40%-й барьер для формирования партией парламентского большинства.

Согласно заявлению Госдепартамента США, принятые поправки помогут обеспечению «большей стабильности и парламентского плюрализма». При этом внешнеполитическое ведомство США подчеркивает, что проведение свободных, справедливых и прозрачных выборов, отражающих выбор грузинского народа, является важным тестом для демократического развития Грузии

«Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать усилия Грузии по укреплению демократии, избирательной практики и верховенства закона, а также ее евроатлантические устремления в более широком плане, что является лучшей защитой от российской агрессии», — говорится в заявлении Госдепартамента.

В свою очередь, Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что принятие парламентом Грузии конституционных изменений является «важным моментом в направлении содействия большему политическому плюрализму в стране».

«Поздравляю всех. ЕС продолжит стоять рядом с Грузией в процессе подготовке к предстоящим выборам», — написал Боррель в «Твиттере».

Cвои поздравления в связи с «историческим событием» в Грузию направили ряд европарламентариев, глава литовского МИДа Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу и другие западные политики.

Реакция в Грузии

Весь политический спектр Грузии высказал удовлетворение тем фактом, что парламент страны одобрил конституционные поправки. При этом ряд депутатов отказался участвовать в голосовании, хотя для принятия поправок было достаточно 117 голосов. В частности, это были независимые депутаты, представители правящей «Грузинской мечты» и оппозиционного пророссийского «Альянса патриотов».

Оппозиционные «Единое национальное движение» (ЕНД) и «Европейская Грузия» бойкотировали голосование в знак протеста против того, что власти не выпустили из тюрьмы Георгия Руруа, который, как они считают, был арестован по политическим мотивам.

Согласно оппозиционерам, договоренность от 8 марта, достигнутая по итогам нескольких раундов переговоров, инициированных аккредитованным в Грузии дипкорпусом, подразумевала освобождение трех лиц, арест которых был политически мотивирован. Представители власти это опровергали, утверждая, что не приемлют вмешательства в независимые решения грузинского суда. Тем не менее, после сделанных заявлений в поддержку оппозиционеров со стороны западных партнеров Грузии, включая председателя Комитета по международным отношениям Сената США Джеймса Риша, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала двух оппозиционных политиков чтобы, как она выразилась, «не допустить острого политического кризиса в стране».

При этом третий заключенный – Георгий Руруа, один из владельцев оппозиционного телеканала «Мтавари Архи», остался в предварительном заключении. Оппозиция заявила, что без освобождения Георгия Руруа не приступит к обсуждению конституционных поправок.

Примечательно, что, поздравляя Грузию с принятием поправок, сопредседатель «Группы друзей Грузии» в Палате представителей США, конгрессмен-республиканец от штата Иллинойс Адам Кинзингер 29 июня призвал в Твиттере «все стороны полностью выполнить соглашение от 8 марта».

В то же время, еще до принятия конституционных поправок грузинским парламентом, посол Германии в Грузии Хуберт Книрш заявил, что в соглашении от 8 марта не шла речь о Георгии Руруа. В результате посол Германии подвергся резкой критике со стороны грузинской оппозиции и части СМИ. После этого делегация ЕС в Грузии распространила заявление, в котором осудила «нападки» на Книрша и призвала всех, кто поддерживает демократическое развитие Грузии, «воздержаться от неуважительных обвинений и защищать честь каждого человека, который активно участвует в общественной жизни».

Гарантия демократического развития

Руководитель Центра изучения вопросов безопасности и международных отношений Ника Читадзе считает, что принятые грузинским парламентом конституционные изменения обеспечат более плюралистичную и демократическую среду в законодательном органе страны. Эксперт напомнил в комментарии для Русской службы «Голоса Америки», что при всех властях в Грузии у правящей партии в парламенте была монополия, что в конечном счете имело негативные последствия для демократического развития страны. Принятые изменения с 40%-м барьером для формирования парламентского большинства, по мнению Читадзе, фактически исключают единоличное правление одной конкретной политической силы.

«Система, которую утвердили депутаты не идеальна, но она, с 30-ю мажоритариями из 150 депутатов, все же больше приближена к пропорциональной системе. Также возрастает вероятность того, что следующее правительство страны будет коалиционным. Для Грузии плюрализм в правлении очень важен, так как наша демократия пока еще очень нестабильна. Да, такой разношерстный парламент может представлять вызовы в плане эффективности. Да, будет гораздо больше споров, также как и больше компромиссов, хотя в результате, такой парламент будет гарантией демократического развития страны, а это важнее всего», — резюмировал Читадзе.