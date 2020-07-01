Явка на голосовании по Конституции превысила 63%

01.07.2020, 17:48, Новости дня

Явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию к 18.00 мск составляет 63,32%, свидетельствуют данные на информационном табло ЦИК.

В частности, в Карачаево-Черкесской Республике к 15.00 проголосовали почти 82% избирателей. В регионе работают 250 избирательных участков, где проходит голосование с участием более 1 тыс. 250 наблюдателей, передает РИА «Новости».

В Чувашии почти 60% приняли участие в голосовании. Набольшая активность избирателей зафиксирована в Яльчикском районе, где явка составила 95,19%, и Красноармейском районе (явка 94,14%).

В голосовании в Омской области к 20.00 по местному времени (17.00 мск) приняли участие 64,31% избирателей, или 975 тыс. 396 человек.

Политолог Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД ранее отметил, что явка на голосовании уже превысила показатель на голосовании по Конституции в 1993 году. Он напомнил, что тогда в голосовании участвовали чуть более 54% избирателей.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.