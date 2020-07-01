 

Явка на голосовании по Конституции превысила 63%

01.07.2020, 17:48, Новости дня

Явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию к 18.00 мск составляет 63,32%, свидетельствуют данные на информационном табло ЦИК.

В частности, в Карачаево-Черкесской Республике к 15.00 проголосовали почти 82% избирателей. В регионе работают 250 избирательных участков, где проходит голосование с участием более 1 тыс. 250 наблюдателей, передает РИА «Новости».

В Чувашии почти 60% приняли участие в голосовании. Набольшая активность избирателей зафиксирована в Яльчикском районе, где явка составила 95,19%, и Красноармейском районе (явка 94,14%).

В голосовании в Омской области к 20.00 по местному времени (17.00 мск) приняли участие 64,31% избирателей, или 975 тыс. 396 человек.

Политолог Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД ранее отметил, что явка на голосовании уже превысила показатель на голосовании по Конституции в 1993 году. Он напомнил, что тогда в голосовании участвовали чуть более 54% избирателей.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Политика: Медицина дала добро на неделю голосования по Конституции

12.04 / В Италии российские специалисты продолжают активную обработку городов

30.06 / Убийство краснодарского бизнесмена попало на видео

07.06 / Сенатор: Навальный оскорбил ветерана ВОВ, преследуя свои бизнес-интересы

27.04 / “Фаза номер два начинается”. Конте объявил о смягчении карантина в Италии с 4 мая

28.05 / Бригада московских врачей прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом

19.04 / В Москве от коронавируса вылечились за сутки 84 пациента

01.07 / Сервис «Яндекса» отказался от бумажных пакетов в пользу пластиковых

04.06 / Выплату в 10 тыс. рублей перечислили на 16,2 млн детей

08.06 / В Берлине по запросу США арестован российский диджей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска