 

Собянин оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве

01.07.2020, 17:30, Новости дня

Вторая волна эпидемии коронавируса в Москве маловероятна, хотя и могут быть небольшие отклонения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Три месяца такого (роста заболеваний не было), эта ситуация была только в начале апреля. Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», – передает его слова РИА «Новости».

Собянин также выразил надежду на появление вакцины от коронавируса в сентябре.

«В принципе, уже неплохие разработки, которые проходят испытания. Надеюсь, что в сентябре мы получим не массовые, но большие объемы вакцины, будут гарантии тогда в следующем году все сделать», – сказал он.

В воскресенье Собянин отмечал, что в Москве не наблюдается ситуация, когда из-за снятия ограничений возможно увеличение количества людей с коронавирусом.

За минувшие сутки в Москве зафиксировано 611 новых случаев коронавируса – это наименьшее число с 6 апреля, когда сообщалось о 591 случае. В целом за сутки в РФ выявлено 6556 новых случаев коронавируса.



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