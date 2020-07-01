Вдова Виктора Проскурина хочет проститься с ним на сцене

01.07.2020, 17:15, Новости дня

Вдова скончавшегося заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина заявила, что хотела бы, чтобы прощание с актером прошло на сцене. Ирина Хонда сообщила, что Проскурин умер от приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) на 69 году жизни. Актер многие годы боролся с раком, у него случались приступы дыхательной недостаточности.

Прощание с актером предположительно пройдет в субботу.

Виктор Проскурин известен по ролям в театре и кино. Среди его известных работ — Вожеватов из "Жестокого романса", Новиков из "Военно-полевого романа", капитан Блинов из "Выйти замуж за капитана".