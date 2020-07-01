 

Памфилова заявила о подготовке провокаций на голосовании по Конституции

01.07.2020, 15:53, Новости дня

ЦИК знает о готовящихся провокациях на голосовании по поправкам к Конституции, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Провокации готовятся (на голосовании по поправкам), мы знаем о них», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».

Ранее глава ЦИК заявила, что серьезных нарушений во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции не зарегистрировано.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Явка на голосовании по Конституции превысила 59%. Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.



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