Озвучена позиция ЕС по поправкам к российской Конституции

01.07.2020, 15:48, Новости дня

Евросоюз считает поправку к Конституции, которая касается президентских сроков, внутренним делом России, сообщил постпред при ЕС Владимир Чижов.

«Евросоюз сообщил – и его позиция была сформулирована достаточно четко, – что тот вопрос, который выносят на первый план западные СМИ, а именно вопрос о президентских сроках – это внутреннее дело России», – передает его слова ТАСС.

В ЦИК ранее заявили, что средняя явка на голосовании по поправкам в Конституцию на 14.00 по московскому времени составила 59,6%.

Политолог Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД ранее отметил, что явка на голосовании уже превысила показатель на голосовании по Конституции в 1993 году. Он напомнил, что тогда в голосовании участвовали чуть более 54% избирателей.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Голосование проходило и дистанционно – в том числе в формате электронного голосования, которое уже завершилось. Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.