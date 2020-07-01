 

Трамп объяснил цель выдумки о «сговоре» РФ с талибами

01.07.2020, 15:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что растиражированная американскими СМИ история о якобы имеющем место сговоре РФ с талибами (движение «Талибан» запрещено в РФ) была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии.

«История о российском вознаграждении – это просто еще одна выдуманная фейковыми новостями сказка, которую рассказывают, только чтобы навредить мне и Республиканской партии», – написал Трамп в Twitter.

«Секретного источника, вероятно, не существует, как и самой истории. Если у дискредитировавшей себя New York Times есть источник, раскройте его. Просто еще одна ложь», – добавил американский лидер.

Напомним, New York Times со ссылкой на разведку США заявило, что «российское подразделение» якобы «предлагало боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».

В МИД РФ статью NYT назвали «вбросом американской разведки».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этой ситуации.



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