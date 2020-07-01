 

NYT решила писать слово «черный» с заглавной буквы

01.07.2020, 15:30, Новости дня

Газета The New York Times объявила о решении начать писать слово black («черный») в своих материалах с заглавной буквы в знак уважения к темнокожим.

«Мы опросили более 100 сотрудников, чтобы узнать их мнение, проанализировали аргументы, высказанные за многие годы, и проконсультировались с коллегами из других новостных изданий. … Основываясь на этих обсуждениях, мы решили начать использовать прописные буквы в слове «черный» для описания людей и культур африканского происхождения как в США, так и где-либо еще», – пишет New York Times.

В издании выразили мнение, что такое решение «наилучшим образом … отразит его цель – уважать всех людей и сообщества», для которых работает газета.

Новый стиль согласуется с отношением издания к другим этническим группам в США. Так, слова «азиатоамериканцы» и «латиноамериканцы» NYT давно пишет с заглавной буквы. Такие же правила применяют к «коренным народам» – индейцам и эскимосам.

Между тем, слово «белый» издание по-прежнему будет писать со строчной буквы. Такое решение NYT объяснило тем, что прежде не возникали споры о написании этого слова. К тому же, отмечает газета, сторонники расового превосходства долгое время писали слово «белый» с большой буквы, что является причиной избегать такого написания.

Напомним, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от действий полиции в США начались погромы и протесты. Кроме того, целый ряд статуй были убраны по решению властей или стихийно снесены в последние недели. Это коснулось памятников солдатам и генералам рабовладельческого Юга времен Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки. Так, в Сан-Франциско демонстранты снесли памятники экс-президенту США Улиссу Гранту. Власти Нью-Йорка одобрили предложение Музея естественной истории о демонтаже памятника президенту США Теодору Рузвельту.



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