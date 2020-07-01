У 89-летнего экс-главы “Формулы-1” Экклстоуна родился сын

01.07.2020, 15:00, Новости дня

Бывший владелец "Формулы-1" Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом. Его 44-летняя супруга Фабиана родила ему мальчика, которого назвали Эйсом.

О рождении сына заявил швейцарская газета Blick. До родов Экклстоуны находились в Бразилии, однако из-за вспышки коронавируса они решили покинуть страну.

Помимо сына у Берни есть три дочки – Дебора (65 лет), Тамара (36 лет) и Петра (31 год).