 

Горящий в Подмосковье склад с покрышками частично обрушился

01.07.2020, 15:00, Новости дня

Полыхающий в подмосковном Красногорске ангар с покрышками и мусором частично обрушился, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Пожар удалось локализовать.

В настоящее время более 60 сотрудников МЧС предпринимают усилия, чтобы не дать огню перекинуться на расположенный рядом с ангаром в деревне Гольево автосервис.

Площадь пожара составляет 2,2 гектара, огнем объят весь ангар. На место выдвинулась лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе.

По предварительным данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. О причинах произошедшего ничего не сообщается.



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