Путин выразил соболезнования Рухани и сообщил о готовности приехать

01.07.2020, 15:00, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана. "Хочу выразить президенту Ирана соболезнования в связи с трагическим случаем", — сказал глава государства во время видеоконференции с президентами Ирана и Турции Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее сообщалось о взрыве, прогремевшем в клинике на севере Тегерана. Трагедия унесла жизни 19 человек, еще 24 получили ранения различной степени тяжести. По одной из версий, взрыв связывают с утечкой газа и пожаром, которые спровоцировали взрыв кислородных баллонов.

Путин подтвердил готовность приехать в Тегеран "как только сложатся необходимые условия для этого".