 

Порошенко в Печерском райсуде: Очевидны мотивы мести мне лично

01.07.2020, 14:55, Новости дня

Пятый президент Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко заявил, что дело о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки, в котором он проходит как подозреваемый, является местью ему за проукраинскую позицию.

Об этом экс-президент сказал 1 июля в Печерском райсуде Киева, избирающем ему меру пресечения, трансляцию ведет телеканал “Прямий”.

“Очевидны мотивы мести за защиту украинской территории мне лично. Мести за санкции (против России. – “ГОРДОН”). Пятая колонна Российской Федерации, которая отсиживалась во время моей каденции президента, сейчас вернулась и пытается мне отомстить”, – подчеркнул Порошенко.

По его словам, следователи Государственного бюро расследований (ГБР), которые занимаются делом экс-президента, “работают под руководством адвоката [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича господина [Александра] Бабикова в союзе адвокатов Януковича, который называется сейчас Государственным бюро расследований”.

10 июня Порошенко отправили подозрение в уголовном производстве о назначении Семочко. Следствие считает, что экс-президент Украины издал явно преступный приказ, которым склонил тогдашнего руководителя СВР Егора Божка к превышению служебных полномочий. ГБР также составило подозрение Божку.

18 июня суд должен был избрать Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание отложили.

1 июля Порошенко пришел в ГБР для проведения допроса. По данным бюро, он отказался от дачи показаний и отказался получать повестки на новые допросы.

После ГБР Порошенко отправился в Печерский суд. В ходе заседания по избранию для экс-президента меры пресечения его адвокаты потребовали отвода всех прокуроров вместе с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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