 

На борьбу с коронавирусом в Украине потратили около 3,2 млрд грн – Минфин

01.07.2020, 14:55, Новости дня

Как сообщает Министерство финансов Украины, по состоянию на 25 июня 911 млн грн было потрачено из государственного бюджета, 2,33 млрд грн – из местных бюджетов.

Около 1,3 млрд из этой суммы потратили на покупку медикаментов и расходных материалов, 1,13 млрд грн – на покупку различного медицинского оборудования, еще 627 млн грн – на маски, антисептики, экспресс-тесты и другое “малоценное оборудование”. 

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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