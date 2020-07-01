На борьбу с коронавирусом в Украине потратили около 3,2 млрд грн – Минфин

01.07.2020, 14:55, Новости дня

Как сообщает Министерство финансов Украины, по состоянию на 25 июня 911 млн грн было потрачено из государственного бюджета, 2,33 млрд грн – из местных бюджетов.

Около 1,3 млрд из этой суммы потратили на покупку медикаментов и расходных материалов, 1,13 млрд грн – на покупку различного медицинского оборудования, еще 627 млн грн – на маски, антисептики, экспресс-тесты и другое “малоценное оборудование”.

Short News – новый проект интернет-издания “ГОРДОН”. Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе “Новости”.