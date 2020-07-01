 

К обычному режиму работы в Москве вернут более половины коечного фонда

01.07.2020, 14:53, Новости дня

Принято решение о перепрофилировании еще 3 тыс. коек московских стационаров, которые использовались для лечения пациентов с коронавирусом, таким образом к стандартному режиму работы вернется более половины коечного фонда Москвы, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«Эпидемиологическая ситуация в городе стабильно улучшается, поэтому с учетом имеющегося резерва в виде созданных временных госпиталей мы продолжаем процесс обратного перепрофилирования медучреждений города», – приводятся ее слова на сайте Mos.ru.

Она отметила, что на этой неделе принято решение о выведении еще 3 тыс. коек городских, федеральных и частных стационаров из работы с коронавирусом.

«Это больницы имени Юдина, имени Виноградова, имени Спасокукоцкого, имени Иноземцева, имени Боткина. К работе в стандартном режиме также вернутся федеральные и частные медучреждения – ЦКБ «РЖД-Медицина», Федеральный научно-клинический центр ФМБА России, Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна, университетская клиническая больница № 2 Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, медико-санитарная часть МВД РФ по городу Москве и НМИЦ радиологии Минздрава России. Таким образом, более половины всего коечного фонда, подготовленного для лечения пациентов с коронавирусом, вернется к нормальной работе», – рассказала Анастасия Ракова.

Для соблюдения эпидемиологических норм в соответствии с временным стандартом кровати в палатах разместят на увеличенном расстоянии друг от друга. В помещениях предусмотрено дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Госпитализация в больницы будет осуществляться через отдельный вход с интервалом между пациентами не менее 15 минут и проведением дезинфекции.

Пациенты также проходят тестирование на коронавирус. На время ожидания результатов их размещают в отдельных палатах с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности. К плановому лечению врачи приступают только после получения отрицательных результатов анализов на COVID-19.

Этот стандарт будет соблюдаться во всех больницах, которым предстоит возвращение к привычному режиму работы, сообщается на сайте.



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