 

Политолог назвала главную ошибку российской оппозиции

01.07.2020, 14:53, Новости дня

«У оппозиции был неплохой исторический шанс объединиться, но в результате они наступили на старые грабли», – сообщила газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август. Так она прокомментировала высокую явку на голосовании по Конституции на фоне призывов оппозиции к бойкоту электорального процесса.

«Оппозиция не очень грамотно просчитала свою стратегию. У них был неплохой исторический шанс объединиться, а не выяснять, кто из них умнее и торговаться по этому поводу. Но они пошли по ранее проверенному пути разбирательств между собой», – сказала политолог и политконсультант Алена Август.

«Когда одни говорили о бойкоте – другие хотели предложить альтернативные поправки. Третьи, напротив, призывали голосовать против поправок. Четвертые – призывали людей портить бюллетени. Пятые и вовсе пытаются организовать какие-то провокации с целью заявить о мнимых нарушениях», – отметила собеседница.

«В результате оппозиция наступила на старые грабли: общую стратегию не построили, свою позицию до людей не донесли, и вся конструкция рассыпалась еще до начала голосования по Конституции», – заключила Август.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. К 14.35 мск явка по всей стране превысила 60%. Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.

Политолог Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД ранее отметил, что явка на голосовании уже превысила показатель на голосовании по Конституции в 1993 году. Он напомнил, что тогда в голосовании участвовали чуть более 54% избирателей.

В свою очередь политолог Алексей Мартынов сказал газете ВЗГЛЯД, что призыв оппозиции к бойкоту провалился из-за агрессивных попыток манипуляции общественным мнением.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Российские бизнесмены заплатили $4млн за освобождение экс-президента Армении

30.05 / Общественная палата впервые за два месяца обсудит поправки к Конституции

16.04 / Путин поручил упростить порядок исследований препаратов от коронавируса

15.06 / Euronews – новые случаи заражения в Пекине связывают с рынком морепродуктов

11.06 / Россия решила изготовить ракеты для обанкротившейся OneWeb

27.05 / США обещали защитить лидеров G7 от коронавируса

20.04 / Коронавирус в России: обновленные данные оперативного штаба

27.04 / В Москве за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом

26.06 / Стартап Lordstown представил новый электрический пикап Endurance

19.06 / Бывшая помощница Маккейна уходит из Пентагона после отказа в повышении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска