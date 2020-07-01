Политолог назвала главную ошибку российской оппозиции

01.07.2020, 14:53, Новости дня

«У оппозиции был неплохой исторический шанс объединиться, но в результате они наступили на старые грабли», – сообщила газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август. Так она прокомментировала высокую явку на голосовании по Конституции на фоне призывов оппозиции к бойкоту электорального процесса.

«Оппозиция не очень грамотно просчитала свою стратегию. У них был неплохой исторический шанс объединиться, а не выяснять, кто из них умнее и торговаться по этому поводу. Но они пошли по ранее проверенному пути разбирательств между собой», – сказала политолог и политконсультант Алена Август.

«Когда одни говорили о бойкоте – другие хотели предложить альтернативные поправки. Третьи, напротив, призывали голосовать против поправок. Четвертые – призывали людей портить бюллетени. Пятые и вовсе пытаются организовать какие-то провокации с целью заявить о мнимых нарушениях», – отметила собеседница.

«В результате оппозиция наступила на старые грабли: общую стратегию не построили, свою позицию до людей не донесли, и вся конструкция рассыпалась еще до начала голосования по Конституции», – заключила Август.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. К 14.35 мск явка по всей стране превысила 60%. Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.

Политолог Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД ранее отметил, что явка на голосовании уже превысила показатель на голосовании по Конституции в 1993 году. Он напомнил, что тогда в голосовании участвовали чуть более 54% избирателей.

В свою очередь политолог Алексей Мартынов сказал газете ВЗГЛЯД, что призыв оппозиции к бойкоту провалился из-за агрессивных попыток манипуляции общественным мнением.