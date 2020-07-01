Пекин счел не убедительной угрозу нового свиного гриппа

01.07.2020, 14:53, Новости дня

Доклад китайских ученых о новом штамме свиного гриппа, который потенциально может спровоцировать пандемию, основан на недостаточном количестве данных, сообщил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Эксперты пришли к выводу, что объем материала в этом докладе невелик и не является репрезентативным», – сообщил Лицзянь, передает «Интерфакс».

Он также заверил, что соответствующие органы власти и эксперты Китая продолжат следить за этим заболеванием, публиковать предостережения и своевременно бороться с ним.

Напомним, ученые в Китае обнаружили неизвестный до сих пор штамм свиного гриппа, который потенциально способен вызвать новую пандемию. Вирусолог прокомментировал газете ВЗГЛЯД это открытие.