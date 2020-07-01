 

Явка на голосовании по Конституции превысила 60%

01.07.2020, 14:30, Новости дня

Общая явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ превысила 60%, свидетельствуют данные на информационном табло ЦИК. По состоянию на 12.00 мск явка составляла 59,6%.

К 14.35 мск число проголосовавших достигло 60,02% от общего количества избирателей, передает ТАСС.

Так, в частности в Северной Осетии к 12.00 проголосовали более 76% избирателей.

В Псковской области явка к этому же часу составила более 47%. При этом максимальная явка к полудню зафиксирована в Стругокрасненском районе, где этот показатель достиг 80,36%, а также в Куньинском районе (67,46%), передает РИА «Новости».

Политолог Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД ранее отметил, что явка на голосовании уже превысила показатель на голосовании по Конституции в 1993 году. Он напомнил, что тогда в голосовании участвовали чуть более 54% избирателей.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.



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