Эксперт: Голосование в РФ благодаря электронным технологиям вышло на новый уровень прозрачности

01.07.2020, 14:16, Новости дня

В ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ власть подтвердила, что в состоянии выполнять сложные мобилизационные задачи, отметил политтехнолог, гендиректор консультационного центра «Департамент политики» Алексей Чусовитин.

Чусовитин обратил внимание, что на голосовании появился ряд новых, хороших, позитивных, технологически интересных решений.

«Оказалось, власть в состоянии выполнять сложные мобилизационные задачи. По сути дела, даже борьба с пандемией в этом смысле была, может быть, менее трудной задачей, чем организация голосования по Конституции. Потому что голосовать за поправки к Конституции в рамках пандемии – это было крайне технологически тяжело. И мы видим, что власть с этой задачей справилась», – отметил он в ходе онлайн-конференции, организованной «Клубом Регионов» и Российской ассоциацией политических консультантов.

Эксперт подчеркнул, что больших проблем в ходе голосования не произошло.

«Второе очень-очень важное: мы видим, что появляются новые опции у избирательных комиссий, у Общественных палат, которые выставили везде наблюдателей. Мы видим, что даже наблюдение за голосованием перешло в онлайн. Не знаю, вы анализировали или нет, но система была так организована, что ежедневно публиковали по два, по три, по четыре, по пять сообщений, где показывали, как идет голосование. Это абсолютно новый уровень прозрачности, которого у нас еще в РФ не было. И я считаю, что это и для власти и позитив, и в то же время вызов, потому что эту прозрачность надо соблюдать», – отметил он.

В свою очередь политолог, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов напомнил, что из-за коронавируса пришлось ответить на технологически сложный вопрос. «Как сделать так, что вроде всех сагитировали на апрель и машина была запущена, а после этого надо было ее переориентировать под 1 июля. И здесь важно, как в любой кампании, политической или избирательной, сразу принять правильное стратегическое решение по целому блоку вопросов», – отметил он.

В первую очередь, по словам эксперта, необходимо было развеять страхи по поводу возможного заболевания на участках. «И здесь были найдены хорошие технологические решения и с точки зрения сроков голосования для того, чтобы растянуть мобилизацию людей и дать возможность людям проголосовать не скученно в течение одного дня», – указал он.

«Притом что на последних выборах мы наблюдали, что иногда по ряду регионов приходилось продлевать даже сроки голосования, потому что людям удобнее голосовать в вечернее время. А здесь на несколько дней разнесено голосование. И, как мы сейчас видим, с этой задачей справились. На десятках, сотнях, тысячах избирательных участков пока проколов нет. Это говорит о том, что предварительное голосование в целом удалось. То есть это был первый шаг, который надо было решить», – констатировал эксперт.

Кроме того, Добромелов отметил, что информирование россиян о проведении голосования было беспрецедентным.

«Если говорить об опыте электронного голосования, то электронное голосование очень важно, потому что это уход от приписного рабства, я бы так это назвал», – заметил со своей стороны электоральный юрист, политтехнолог, член РАПК Олег Молчанов.

«Человек по всем своим правам привязан к тому месту, где он зарегистрирован. Что, он не может воспользоваться своим правом на передвижение и проголосовать где-то в другом месте? Это, действительно, очень важно. Как оно происходило технически, я знаю со слов коллег, которые входят в эту рабочую группу, и они говорят, что все происходит честно и тайно. Потому что в мире одна из самых главных юридических проблем в голосовании – это сохранение тайны голосования, чтобы это происходило как авторизация и голосование на разных серверах. Я думаю, что технологии дойдут до того, что таких вопросов не будет возникать», – добавил эксперт.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Явка на 14.00 мск составила 59,6%. В частности, в Крыму явка к 12.00 составила 72,45%. Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.