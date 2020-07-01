 

Мосгоризбирком опроверг фейк «Голоса» о подмене бюллетеней

01.07.2020, 14:16, Новости дня

Утверждения движения «Голос» о том, что на участке №401 якобы могли быть подменены бюллетени в результате вскрытия сейфа, не соответствуют действительности, информация была оперативно проверена, информирует Мосгоризбирком.

«В сети появилось сообщение о якобы неправомерном доступе неизвестных лиц к документам УИК № 401. Мосгоризбирком оперативно проверил данную информацию», – говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Отмечается, что УИК в непрерывном режиме до окончания голосования, то есть до 20.00 1 июля, обязана вести работу по уточнению списка участников голосования, в соответствии с Порядком составления списков, утвержденным ЦИК России.

«В том числе УИК обязана уточнять список в связи с внесением в него сведений о гражданах, проголосовавших с помощью дистанционного электронного голосования, в целях исключения повторного голосования. Указанная работа осуществлялась УИК вечером 30 июня, в связи с чем из сейфа председатель УИК Клюхина А.И. брала список участников голосования. После завершения этой работы список участников голосования был помещен в сейф, сейф опечатан», – информирует Мосгоризбирком.

Подчеркивается, что работа выполнялась в зоне видимости камер видеонаблюдения, с соблюдением неприкосновенности персональных данных, в это время рядом «присутствовали наблюдатели от Общественной палаты Фомичев Д.А., Чепелева К.С.», которые нарушений не зафиксировали.

До этого «Голос» заявил, что на УИК 401 в Москве ночью якобы вскрыли сейф с заполненными бюллетенями – утверждалось, что пломбы были «подменены» и «возможна подмена бюллетеней».

Ранее представители Общественной палаты РФ сообщили о поимке наблюдателя от движения «Голос» с поддельным протоколом голосования по поправкам в Конституции.

До этого политолог Армен Гаспарян также разоблачил молодого человека, распространившего в Сети видео, на котором он заявляет, что ему не дали проголосовать по поправкам в Конституцию якобы из-за слова «Против» на медицинской маске. Однако в реальности юноша просто отказывался показать свое лицо для идентификации личности.

«Голос» также уличали в создании фейков на «Карте нарушений на выборах» в первый же день голосования.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Явка на голосовании по Конституции превысила 59%. Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.



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