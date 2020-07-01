Kia представила Kia K5 нового поколения для рынка США
01.07.2020, 14:10, Новости дня
Сегодня стало известно о появлении на американском рынке обновленного седана KIA K5.
Премиальная модель имеет множество сходств с экземпляром для внутреннего рынка, тогда как разработчики все же предусмотрели ряд серьезных доработок. Внешний вид седана практически идентичен, однако в салоне предусмотрели совершенно другое исполнение передней панели. Новинка получила цифровую приборную панель, а также ряд других улучшений.
Под капотом седана KIA K5 установлен 1,6-литровый бензиновый мотор на 183 л.с. мощности с восьмиступенчатой коробкой передач. Покупателям предложены модификации с передним или полным приводом. Также доступна «заряженная» модификация с 2,5-литровым агрегатом на 294 л.с. мощности.
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