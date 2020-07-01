Губернатор высказался о травмировании журналиста на избирательном участке

01.07.2020, 13:55, Новости дня

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил сожаление по поводу получения журналистом издания "Медиазона" Давидом Френкелем травмы на избирательном участке в северной столице. Обстоятельства травмирования журналиста выясняют следственные органы.

По сообщению главка МВД по Петербургу и Ленинградской области, нападения на Френкеля на избирательном участке не было: сотрудники полиции лишь приняли меры по удалению гражданина, препятствовавшего работе избирательной комиссии.

Материалы по инциденту переданы в Следственный комитет, напомнил Беглов. По его словам, "многие устали, у каждого свой характер, свой эмоциональный настрой, иногда бывает излишняя рьяность, одержимость избыточного энтузиазма". При этом случаются и провокации против членов избирательных комиссий, сообщил губернатор РИА Новости, и это "не украшает город".

"К счастью, на пятимиллионный город таких случаев мало. Поэтому я уверен и надеюсь, что голосование пройдет нормально, спокойно, безопасно", — добавил Беглов.

По словам руководителя юридического управления Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олега Зацепы, в инциденте с журналистом Давидом Френкелем должен разбираться в том числе избирком, но не только он. В российском Кодексе об административных правонарушениях есть статья о вмешательстве в работу комиссии, напомнил Зацепа, и "протоколы по ней составляет не избирательная комиссия, а все-таки органы полиции".

Фрагменты видеосъемки, которые видел Зацепа, не позволяют ему полноценно оценить причину возможных разногласий между Френкелем и членами участковой избирательной комиссии. Однако существуют правовые положения, регламентирующие фото- и видеосъемку. Френкель снимал на свой телефон полицейского, передает "Интерфакс".

По словам Зацепы, съемка должна носить обзорный характер, а не портретный, а Гражданский кодекс гласит, что снимать в публичных местах людей без их согласия можно, но делать их преимущественным объектом съемки, то есть снимать персонально, нельзя. Также запрещено запечатлевать персональные данные и вести съемку в местах, где заполняются бюллетени.

Представитель петербургского избиркома добавил: реализовывая свои профессиональные права, нужно не нарушать права участников голосования. Разбирательство продолжается, отметил Зацепа, и оценку поведению всех участников конфликта дадут следственные органы и полиция.

Сообщалось, что в результате инцидента на избирательном участке журналисту Френкелю сломали руку. Горизбирком поручил провести детальный разбор действий членов участковой избирательной комиссии и в случае выявления отступлений от норм законодательства принять соответствующие меры.

По сообщению "Медиазоны", у журналиста перелом плечевой кости, и он готовится к операции. Сам Френкель рассказывал, что приехал на участок после сигнала о нарушениях и показал председателю комиссии аккредитацию.