 

В Амурской области, Забайкальском крае и Якутии голосование подошло к концу

01.07.2020, 13:55, Новости дня

Голосование завершилось в Якутии, Амурской области, Забайкальском крае. Избирательные участки закрылись.

В Якутии проголосовали более 331 тысячи человек (50,4%). В Приамурье на голосование явились более 347,7 тысячи человек (почти 60%). В Забайкалье свою волю изъявили 424 тысячи человек (54,46%). Ни в одном регионе серьезных нарушений выявлено не было.

Для лета явка была высока, голосование проходило с учетом противоэпидемиологических мер, заявил политконсультант Алена Август.

В Бурятии голосование продолжается, передает ТАСС.

1 июля – основной день голосования по поправкам в Конституции. Подсчет голосов будет вестись после восьми вечера по местному времени.



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