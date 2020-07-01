 

Кабмин отложил на неделю рассмотрение законопроекта, который отменяет люстрацию представителей Компартии

01.07.2020, 13:54, Новости дня

В течение недели Минюст намерен доработать проект закона.

Закон о люстрации начал действовать в октябре 2014 года. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5–10 лет. В законе также сказано, что лица, которые были выбраны и работали на руководящих должностях в Коммунистической партии Советского Союза, Коммунистической партии Украины, Коммунистической партии другой союзной республики бывшего СССР (начиная с должности секретаря районного комитета и выше), в течение 10 лет не могут занимать высокие должности в Украине. В реестре люстрированных чиновников – 884 фамилии.

Сейчас закон находится на рассмотрении Конституционного Суда Украины.

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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