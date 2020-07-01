Зеленский: Мы стали лучше защищать наших медиков

01.07.2020, 13:54, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по предотвращению распространения коронавируса 1 июля заявил, что власти страны стали лучше защищать украинских медиков. Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Глава государства положительно оценил уровень ухода за больными и защиту медиков, работающих с инфицированными коронавирусом.

“У нас довольно неплохой уход за больными. Ведь и уровень задействования ИВЛ, и уровень смертности довольно низкий. Мы также стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составляли пятую часть, то сейчас их 9,5%. Любой больной должен получить всю необходимую помощь, но медиков нужно защищать больше всего, ведь они – на передовой”, – подчеркнул Зеленский.

В Офисе президента сообщили, что в Украине на данный момент задействовано 6,5% аппаратов искусственной вентиляции легких.

В то же время отмечается, что украинское правительство готовится ко второй волне эпидемии COVID-19.

21 июня президент заявил, что за время пандемии в Украине от COVID-19 умерло 43 медика.

23 июня Офис президента сообщил, что в Украине начали расследовать смерти работавших с COVID-19 врачей для страховых выплат их семьям.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 664 человек, 14 больных умерли. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране теперь составляет 44 998. От COVID-19 скончалось 1173 человека, 19 548 – вылечились.