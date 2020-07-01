Явка на голосовании по Конституции составила 59,6%, в Крыму – более 72%

01.07.2020, 13:53, Новости дня

Средняя явка по РФ на голосовании по поправкам в Конституцию на 14.00 по московскому времени составила 59,6%, свидетельствуют данные информационного табло в информцентре ЦИК. В частности, в Крыму явка к 12.00 составила 72,45%.

Как сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев, в регионе проголосовали 1 млн 086 тыс. 717 избирателей. «Подобная высокая явка наблюдалась на выборах президента Российской Федерации в 2018 году», – приводит его слова РИА «Новости».

Малышев отметил, что обстановка на участках спокойная. Голосование контролирует более 3 тыс. общественных наблюдателей. «Никаких серьезных каких-либо нарушений не зафиксировано. Все идет размеренно и спокойно», – подчеркнул Малышев.

Всего правом голоса в республике обладают 1 млн 499 тыс. 112 человек.

В Калмыкии к 12.00 явка составила около 62%, причем в Приютинском районе региона – превысила 80%. В Карачаево-Черкесии за шесть дней на 10.00 среды явка составила 75,54%.

В Туве к 15.00 по местному времени (11.00 мск) на участки пришли более 93% избирателей. По данным избиркома, на 1 января в республике зарегистрировано около 195 тыс. избирателей.

Около 70% избирателей Белгородской области, или 845 тыс. 588 человек, к 12.00 мск проголосовали по поправкам в Конституцию. По данным облизбиркома, явка свыше 70% отмечается в Белгородском, Волоконовском, Корочанском, Красногвардейском, Прохоровском, Ровеньском районах, Валуйском, Грайворонском и Яковлевском городских округах.

В Нижегородской области более 63,5% избирателей, или 1 млн 507 тыс. 605 человек, приняли участие в голосовании к 12.00.

Также проголосовали около 72% жителей Курской области. В регионе зарегистрировано 920 тыс. 404 избирателя, открыт 1 тыс. 131 участок для голосования.

Политолог Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД ранее отметил, что явка на голосовании уже превысила показатель на голосовании по Конституции в 1993 году. Он напомнил, что тогда в голосовании участвовали чуть более 54% избирателей.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.