 

Путин, Роухани и Эрдоган начали видеосаммит по Сирии

01.07.2020, 13:53, Новости дня

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган начали видеосаммит по Сирии. Трансляцию ведет иранское государственное телевидение.

Конференцию открыл президент принимающей стороны – Ирана Роухани, сообщив, что из-за коронавируса очный саммит Россия-Иран-Турция пришлось перенести, однако с начала пандемии в Сирии произошло множество событий, из-за чего решено провести онлайн-встречу, передает РИА «Новости».

В апреле главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Зариф и Мевлют Чавушоглу подтвердили проведение в Тегеране трехстороннего саммита по урегулированию ситуации в Сирии в рамках астанинского процесса. Отмечалось, что шестой раунд переговоров лидеров стран-гарантов астанинского процесса пройдет в Иране после того, как нормализуется ситуация с коронавирусом.

В феврале постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Всемирной организации призывал коллег «не хоронить астанинский процесс» по сирийскому урегулированию. 



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