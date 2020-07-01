Миссисипи отказался от флага с эмблемой конфедератов

01.07.2020, 13:45, Новости дня

Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон об изменении флага штата, в соответствии с которым с него удаляется эмблема конфедератов, которая была его элементом 126 лет.

Миссисипи был последним штатом с этой эмблемой на флаге, который теперь утратил официальный статус на фоне беспорядков и возмущения, вызванных смертью Джорджа Флойда.

Республиканец Ривз выступил против других шагов, направленных против наследия конфедератов, включая снос памятников лидерам Гражданской войны на Юге США.

В Капитолии в Вашингтоне бывший флаг Миссисипи был убран и заменен флагом с гербом штата.