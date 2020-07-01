 

Китай потребовал от американских СМИ раскрыть данные о сотрудниках и финансах

01.07.2020, 13:45, Новости дня

Китай в среду потребовал от четырех американских СМИ раскрыть информацию о своих сотрудниках и финансовых операциях в этой стране в течение семи дней.

Требование было выдвинуто на фоне эскалации споров между Вашингтоном и Пекином о деятельности средств массовой информации.

Информагентства Associated Press и United Press International, а также вещательные компании CBS и NPR, должны предоставить эту информацию и сведения об их недвижимости в Китае в ответ на ограничения, введенные Вашингтоном в отношении четырех китайских СМИ, сообщил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Выступая на брифинге для журналистов, он назвал действия Китая «абсолютно необходимыми контрмерами в связи с необоснованными притеснениями китайских медиа-организаций в США американскими властями».

22 июня Госдепартамент отнес четыре китайских государственных СМИ к категории иностранных миссий в США. В феврале такое решение было принято в отношении пяти других СМИ.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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