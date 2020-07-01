 

МЧС предупредило москвичей о дожде с градом

01.07.2020, 13:30, Новости дня

Дождь, местами сильный, град, гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщили в столичном главке МЧС со ссылкой на прогноз Росгидромета.

«В связи с прохождением атмосферного фронта в период с 13.00 мск до конца суток 01.07.2020 года по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град. Ожидается свыше 20 мм осадков. При грозе порывы ветра до 18-20 м/с», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Спасатели призвали по возможности отказаться от поездок на авто. Кроме того, находясь на улице, стоит укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.



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