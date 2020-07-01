 

В ОП сообщили о поимке наблюдателя от «Голоса» с поддельным протоколом голосования

01.07.2020, 13:30, Новости дня

Представители Общественной палаты РФ сообщили о поимке наблюдателя от движения «Голос» с поддельным протоколом голосования по поправкам в Конституции.

«Общественники заявили о поимке наблюдателя с поддельным протоколом голосования», – пишет Telegram-канал Mash.

По словам представителей Общественной палаты России, им удалось поймать с поличным наблюдателя движения «Голос» на УИК №1912 в Москве. На место происшествия вызвали сотрудников полиции.

Сам наблюдатель признался, что ненастоящий протокол он получил от координатора своей организации.

Ранее в среду политолог Армен Гаспарян разоблачил молодого человека, распространившего в Сети видео, на котором он заявляет, что ему не дали проголосовать по поправкам в Конституцию якобы из-за слова «Против» на медицинской маске. На деле же выяснилось, что юноша просто отказался показать свое лицо для идентификации личности.

До этого «Голос» уже уличали в создании фейков на «Карте нарушений на выборах»: так, в первый день голосования 25 июня на «Карте нарушений на выборах» «Голоса» в Магадане появилась информация якобы от сотрудника ООО «АгроМагЛесПром», заявившего о принуждении к голосованию, он показал соответствующий приказ, который оказался фейковым.

Блогер Илиас Меркури также уличил «Голос» в дискредитации российских выборов, в том числе всенародного голосования по поправкам в Конституцию, на деньги западных спонсоров.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Явка на голосовании по Конституции превысила 59%. Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Авиаконцерн Boeing решил выпустить облигации на 25 млрд долларов

13.04 / Препарат от коронавируса создали в России

06.05 / Российские военные посадили деревья на «Аллее Победы» в Гюмри

17.06 / После беспорядков в Дагестане задержаны десять азербайджанцев

02.05 / Бывший замглавы ЦРУ: У большинства крупных стран есть потенциал для распространения вирусов куда более смертоносных, чем SARS-CoV-2

07.05 / Горячую воду в Москве не будут отключать до 1 июля

30.04 / Американцы, состоящие в браке с нелегалами, судят правительство США за отказ в помощи

20.04 / Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло обратно

19.05 / Путин раскритиковал правительство за недостаточно ясные принципы выплат медикам

14.04 / Саудовская Аравия возобновляет нефтяную войну?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: ryb[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска