 

В ОП сообщили о поимке наблюдателя от «Голоса» с поддельным протоколом голосования

01.07.2020, 13:30, Новости дня

Представители Общественной палаты РФ сообщили о поимке наблюдателя от движения «Голос» с поддельным протоколом голосования по поправкам в Конституции.

«Общественники заявили о поимке наблюдателя с поддельным протоколом голосования», – пишет Telegram-канал Mash.

По словам представителей Общественной палаты России, им удалось поймать с поличным наблюдателя движения «Голос» на УИК №1912 в Москве. На место происшествия вызвали сотрудников полиции.

Сам наблюдатель признался, что ненастоящий протокол он получил от координатора своей организации.

Ранее в среду политолог Армен Гаспарян разоблачил молодого человека, распространившего в Сети видео, на котором он заявляет, что ему не дали проголосовать по поправкам в Конституцию якобы из-за слова «Против» на медицинской маске. На деле же выяснилось, что юноша просто отказался показать свое лицо для идентификации личности.

До этого «Голос» уже уличали в создании фейков на «Карте нарушений на выборах»: так, в первый день голосования 25 июня на «Карте нарушений на выборах» «Голоса» в Магадане появилась информация якобы от сотрудника ООО «АгроМагЛесПром», заявившего о принуждении к голосованию, он показал соответствующий приказ, который оказался фейковым.

Блогер Илиас Меркури также уличил «Голос» в дискредитации российских выборов, в том числе всенародного голосования по поправкам в Конституцию, на деньги западных спонсоров.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Явка на голосовании по Конституции превысила 59%. Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.



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