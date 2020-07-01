Названа причина смерти Виктора Проскурина

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01.07.2020, 13:16, Новости дня

Жена актера Виктора Проскурина Ирина Хонда рассказала, что ее муж страдал хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), которая и стала причиной его смерти.

«Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера», – сказала она «Комсомольской правде».

Хонда подчеркнула, что не знает, из-за чего появилась болезнь у ее супруга. Возможно, одной из причин стало курение. Хонда напомнила, что у Проскурина был и рак, но причиной смерти стал не он.

«ХОБЛ – это такая коварная болезнь, при которой идет необратимый процесс. Когда легкие как шагреневая кожа сжимаются и человеку нечем дышать. Процесс идет по нарастающей», – отметила она.

По ее словам, коронавируса у Проскурина не было. Когда его привезли в больницу из приемного покоя, его отправили на ИВЛ. «В больнице его прокачали и на какое-то время сохранили жизнь. Вот почему то, что случилось вчера, для меня было неожиданностью», – отметила Хонда.

Заслуженный артист РФ Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни. Он известен по ролям в таких фильмах, как «Большая перемена», «Пиковая дама», «Жестокий романс», «Выйти замуж за капитана» и многих других. В 1982 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР.



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