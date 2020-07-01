Явка на голосовании по Конституции превысила 59%

01.07.2020, 13:08, Новости дня

Средняя явка по стране на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию на 13.00 мск составила 59,01%, свидетельствуют данные информационного табло в информцентре ЦИК.

В частности, в Омской области к 15.00 по местному времени (12.00 мск) проголосовали 60,87% избирателей, передает РИА «Новости».

В среду в Омской области открылись 1 тыс. 734 участка. По данным избиркома Омской области, всего в регионе с 25 по 29 июня проголосовали более 750 тыс. человек – это около 50% от количества избирателей Омской области, к полудню 1 июля в регионе сделали свой выбор уже 58% избирателей.

Голосование в Омской области проходит с соблюдением необходимых мер безопасности. Как отметили в пресс-центре администрации Омска, за ходом общероссийского голосования на 451 избирательном участке в городе следят более тысячи наблюдателей.

В Новгородской области на 12.00 мск явка превысила 39%. Как сообщила председатель областной избирательной комиссии Татьяна Лебедева, проголосовали 193 тыс. 486 человек.

При этом максимальная явка зафиксирована в Мошенском районе (70,07%), а также в Волотовском районе (61,46%). В Великом Новгороде этот показатель на 12.00 мск составил 31,62%.

Политолог Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД ранее отметил, что явка на голосовании уже превысила показатель на голосовании по Конституции в 1993 году. Он напомнил, что тогда в голосовании участвовали чуть более 54% избирателей.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.