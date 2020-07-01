 

Кличко ужесточил карантин в Киеве

01.07.2020, 13:08, Новости дня

Киевские власти приняли решение ограничить работу учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с мск) из-за коронавируса, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Согласно постановлению правительства, город принял решение об усилении противоэпидемиологических мер в столице. В частности, ограничено время работы учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, в том числе кинотеатров до 22.00», – приводит его слова РИА «Новости».

«Эти ограничения вынужденные и направлены на удержание распространения болезни», – добавил Кличко, уточнив, что за минувшие сутки в Киеве выявлен 101 новый случай коронавируса, а в общей сложности зафиксированы 5 тыс. 136 случаев COVID-19.

В середине июня украинский премьер Денис Шмыгаль сообщал, что на Украине началась новая волна заболеваемости коронавирусом, в двух областях из 24 больницы заполнены более чем на 50%.



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