Французского журналиста после сообщений «Голоса» пригласили на УИК в Раменском

01.07.2020, 12:53, Новости дня

Секретарь Избирательной комиссии Московской области Игорь Кудрявин пригласил журналиста французской газеты Le Monde Бенуа Виткина принять участие в подсчете голосов на УИК №2573 в Раменском для проверки обстоятельств его сообщения об обнаружении в урне для голосования пачки бюллетеней.

«Доброе утро! Избирательная комиссия Московской области приглашает вас сегодня принять участие в подсчете голосов на УИК №2573 Раменском для проверки всех обстоятельств вашего сообщения», – написал Кудрявин в Twitter на французском языке.

Напомним, 27 июня движение «Голос» сообщило, что на участке в Раменском иностранным журналистом международного отдела редакции газеты Le Monde Бенуа Виткиным якобы был зафиксирован вброс бюллетеней. Однако на самом деле журналист в Twitter рассказал, что на участке №2573 член партии «Яблоко» Андрей Горохов, получивший журналистскую аккредитацию, якобы обнаружил в урне для голосования пачку бюллетеней из 10 штук. Никакого вброса сам журналист не фиксировал, и физически находился в другом месте.

Ранее «Голос» уже уличали в создании фейков на «Карте нарушений на выборах»: так, в первый день голосования 25 июня на «Карте нарушений на выборах» «Голоса» в Магадане появилась информация якобы от сотрудника ООО «АгроМагЛесПром», заявившего о принуждении к голосованию, он показал соответствующий приказ, который оказался фейковым.

Блогер Илиас Меркури также уличил «Голос» в дискредитации российских выборов, в том числе всенародного голосования по поправкам в Конституцию, на деньги западных спонсоров.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Явка на общероссийском голосовании по закону о поправках к Конституции за шесть дней составила 55,22%. При этом итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.