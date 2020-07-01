Протестующие шахтеры сцепились с полицейскими у офиса президента Украины

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01.07.2020, 12:50, Новости дня

Стычка между полицейскими и шахтерами произошла возле офиса президента Украины после попытки протестующих горняков установить палатки. Очевидцы сняли на видео короткое противостояние.

Инцидент произошел в тот момент, когда группа шахтеров под предводительством главы Независимого профсоюза горняков Украины, депутата Верховной рады Михаила Волынца попыталась прорвать оцепление и добраться до полицейской машины, в багажник которой были погружены палатки. Стражи порядка остановили митингующих, а народный избранник сообщил на своей странице в Facebook, что на него пытались напасть.

"Полиция мешает участникам всеукраинской акции протеста шахтеров устанавливать палатки", — написал он.

Во вторник, в первый день акции протеста работников государственных шахт Львовско-Волынского угольного бассейна и Донбасса, Волынец предупредил, что полторы тысячи горняков будут оставаться у офиса президента до того момента, пока им не погасят долги по зарплате (порядка 1,2 миллиарда гривен), а потому они планируют разбить палаточный городок.

Протестующий требуют ввести запрет на импорта электроэнергии и угля газовых марок из РФ и Белоруссии и завести уголовные дела на главу профильного комитета Рады Андрея Геруса, которого они считают инициатором "искусственного кризиса в энергетике".



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