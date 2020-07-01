 

Украинские военные в июне уничтожили 42 российских оккупанта – штаб ООС

01.07.2020, 12:49, Новости дня

Украинские военные в июне уничтожили 42 российских оккупанта на Донбассе. Об этом 1 июля сообщает штаб операции Объединенных сил.

“Командование операции Объединенных сил в очередной раз подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику”, – говорится в сообщении.

По подтвержденным данным украинской разведки, за прошедший месяц, помимо ликвидированных боевиков, еще 58 представителей российско-оккупационных войск были ранены.

Также противник потерял пять единиц техники – ЗИЛ, КАМАЗ, два миномета и один танк.

“Кроме этого, нашей разведкой часто фиксируются проявления у врага неуставных взаимоотношений с последствиями тяжелых телесных повреждений и ножевых ранений, передозировка наркотиками, употребление алкоголя и травмирования в состоянии опьянения, увечье. Частые случаи дезертирства свидетельствуют о том, что во враждебных подразделениях низкое морально-психологическое состояние”, – отметили в штабе ООС.

ДАНІ РОЗВІДКИ ЗА ЧЕРВЕНЬ#ООС #Операція_ОСКомандування операції Об’єднаних сил вкотре наголошує, що у разі загрози…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Kolmapäev, 1. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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