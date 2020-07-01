Министерство инфраструктуры назвало страны, которые открыли границы для Украины

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01.07.2020, 12:49, Новости дня

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил в Telegram 1 июля, что границы для украинцев уже открыли пять стран: Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория.

Он отметил, что посещать Турцию и Албанию украинцы могут без особых обязательств. Перед поездкой в Черногорию нужно сделать тест на коронавирус. 

“[Пускать в Черногорию будут] при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов”, – уточнил министр. 

Хорватские власти требуют от украинских туристов подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья, а после возвращения из Египта украинцы должны будут соблюдать 14-дневную самоизоляцию, поскольку Египет отнесен к странам с высоким уровнем распространения инфекции.

С 1 июля Евросоюз отменил ограничения на въезд для граждан 14 стран, Украина из-за нестабильной эпидемической ситуации в список не попала, напомнил министр.

“Однако иностранцам, дипломатам и гражданам Украины, у которых есть действительные рабочие или учебные контракты или вид на жительство в ЕС, морякам, которые направляются на корабль, гражданам, транзитом следующим через ЕС, въезд разрешен”, – отметил Криклий.

Он сообщил, что каждые две недели ЕС будет пересматривать список и, в зависимости от эпидемической ситуации, будет частично или полностью снимать ограничения на въезд или снова вводить их для конкретных стран.

Криклий также проинформировал, что в случае улучшения эпидемической ситуации в Украине границы для украинских туристов может открыть Грузия.  

Из-за распространения коронавирусной инфекции Украина закрыла границу для иностранцев 16 марта, а с 17 марта приостановила международное авиасообщение.

В связи с улучшением эпидемической ситуации с 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. Но с начала июня в Украине наблюдается рост новых случаев инфицирования, 25 июня был зафиксирован максимум с начала эпидемии – 1109 случаев за сутки. 

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня – внешнее.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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