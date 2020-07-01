Явка на голосовании по Конституции превысила 57,4%

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01.07.2020, 12:48, Новости дня

Явка на общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ по состоянию на 12.00 мск составила 57,43%.

Такие данные опубликованы на табло в информационном центре ЦИК России, передает ТАСС.

Политолог Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД ранее отметил, что явка на голосовании уже превысила показатель на голосовании по Конституции в 1993 году. Он напомнил, что тогда в голосовании участвовали чуть более 54% избирателей.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.



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