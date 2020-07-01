Глава Минкомсвязи выступил за открытие офиса Telegram в России
01.07.2020, 12:48, Новости дня
Минкомсвязь поддержит решение Telegram, если компания захочет открыть офис в России, сообщил глава министерства Максут Шадаев.
«Чем больше технологических компаний будут здесь присутствовать, чем больше они будут создавать рабочих мест, конечно, мы за», – сказал он, отвечая на вопрос об отношении Минкомсвязи к возможному открытию российского офиса мессенджера, передает ТАСС.
Напомним, 18 июня Роскомнадзор снял ограничения по доступу к Telegram в России, позитивно оценив готовность Павла Дурова «противодействовать терроризму и экстремизму».
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил, что решение о разблокировке мессенджера Telegram принято, в том числе, в связи с невозможностью полной блокировки сервиса.
Руководитель рабочих групп по законодательному регулированию цифровой экономики при Госдуме Никита Куликов также объяснил решение Роскомнадзора.
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