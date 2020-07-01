Глава Минкомсвязи выступил за открытие офиса Telegram в России

01.07.2020, 12:48, Новости дня

Минкомсвязь поддержит решение Telegram, если компания захочет открыть офис в России, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

«Чем больше технологических компаний будут здесь присутствовать, чем больше они будут создавать рабочих мест, конечно, мы за», – сказал он, отвечая на вопрос об отношении Минкомсвязи к возможному открытию российского офиса мессенджера, передает ТАСС.

Напомним, 18 июня Роскомнадзор снял ограничения по доступу к Telegram в России, позитивно оценив готовность Павла Дурова «противодействовать терроризму и экстремизму».

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил, что решение о разблокировке мессенджера Telegram принято, в том числе, в связи с невозможностью полной блокировки сервиса.

Руководитель рабочих групп по законодательному регулированию цифровой экономики при Госдуме Никита Куликов также объяснил решение Роскомнадзора.