Белорусская творческая интеллигенция выступила в поддержку Бабарико

01.07.2020, 12:16, Новости дня

Представители белорусской творческой интеллигенции опубликовали открытое письмо в поддержку бывшего главы «Белгазпромбанка», претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, находящегося в СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ).

Текст письма появился на странице главы Белорусского союза дизайнеров Дмитрия Сурского в Facebook.

«Создание коллекции «Белгазпромбанка» – беспрецедентный случай в культурной жизни Беларуси», – отмечают авторы письма.

Напомним, что в к уголовному делу, фигурантом которого является Бабарико, была приобщена корпоративная коллекция «Белгазпромбанка», включающая полотна Марка Шагала, Хаима Сутина и Осипа Цадкина. Сообщалось, что всего в рамках уголовных дел, связанных с «Белгазпромбанком», изъято около 150 картин общей стоимостью порядка 20 млн долларов.

«Картины представляют исключительное значение не только для белорусской, но и мировой культуры», – подчеркивают авторы открытого обращения, напоминая, что создание коллекции – во многом заслуга Виктора Бабарико, который в 2015 году получил звание «меценат года Беларуси».

«Мы считаем необходимым сделать произведения коллекции «Белгазпромбанка» доступными для зрителей», – говорится в письме.

Авторы послания отмечают, что искусство не может быть заложником юридических коллизий, средством манипуляций, а также предметом инсинуаций в СМИ. Кроме того, по их мнению, заслуги перед обществом и государством, положительная репутация Бабарико стоят того, чтобы не ограничивать его свободу, а также свободу его сына, занимающегося благотворительной деятельностью.

Подписи под обращением поставили такие известные в республике люди, как дизайнер Владимир Цеслер, режиссер Николай Пинигин, драматург Алексей Дударев, скульптор Константин Селиханов, художник Константин Ващенко, получивший несколько лет назад специальную президентскую премию за художественное оформление многотомного факсимильного издания «Книжное наследие Франциска Скорины», искусствовед Татьяна Бембель и многие другие.

19 июня Бабарико задержали по делу против «Белгазпромбанка», возбужденного по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». Его имущество арестовано. При этом Бабарико собрал необходимое для выдвижение в президенты республики число подписей.

Виктора Бабарико назвали политзаключенным, сам он считает дело заказным, возмущен незаконностью задержания.