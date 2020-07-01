В РПЦ заявили об антихристианском характере движения Black Lives Matter

01.07.2020, 12:08, Новости дня

Движение Black Lives Matter («Черные жизни имеют значение») в США, Великобритании и некоторых других странах все больше приобретает антихристианский и антицивилизационный характер, сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«То, что весь этот BLM приобретает целенаправленно антихристианский и антицивилизационный характер, становится все более очевидным», – написал епископ Савва в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал сообщение о том, что статуя императора Константина Великого, расположенная рядом с Йоркским кафедральным собором в Англии, может подвергнуться деконструкции из-за «прославления рабства» правителем.

Константин Великий, утвердивший христианство в Римской империи, причислен Православной церковью к лику святых, почитается как «равноапостольный император».

«Какая там борьба за попранные права? Борьба за то, кто является главным в человечестве. Тот, кто держит дубину, независимо от цвета кожи? Или тот, кто оперирует мозгами и не просто чтит, а применяет в жизни ради будущего наследие предков?» – отметил епископ.

Напомним, накануне на алтаре Сент-Олбанского собора в графстве Хартфордшир в Британии появилась вариация картины «Тайная вечеря» с чернокожим Иисусом Христом.

Ранее руководитель нью-йоркского отделения движения Black Lives Matter Хоук Ньюсом пообещал «сжечь США» и заявил, что Иисус Христос был «самым известным черным радикальным революционером», которого убили, как и других «черных активистов».