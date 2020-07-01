Посол Белоруссии заявил о достижении понимания в вопросе стоимости российского газа

01.07.2020, 11:53, Новости дня

Россия и Белоруссия достигли понимания в вопросе формирования цены на газ, сообщил глава белорусского диппредставительства в Москве Владимир Семашко.

«Я должен вас проинформировать, что вчера состоялось знаковое мероприятие, когда встретились министры энергетики РФ и Белоруссии (Александр) Новак и (Виктор) Каранкевич, присутствовали и от посольства люди, и был (глава Газпрома) Алексей Миллер. И мне показалось, что понимание созрело. … Вчера по докладам я понял, что назрело понимание, что надо двигаться дальше и двигаться к единому рынку газа», – отметил дипломат, передает ТАСС.

По его словам, Белоруссия в настоящее время не удовлетворена ценами на российский газ и разногласиями с Газпромом. «Но мы видим, что есть понимание, и мы считаем, что такую задачу надо ставить: к 1 января 2022 года мы должны решить ту задачу, которую ставили в 2017 году», – добавил Семашко.

Дипломат также заявил, что соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией на практике заработает в конце 2020 – начале 2021 года. «Мы полагаем, что только к концу этого года, может, к началу следующего, в январе месяце, это все (механизм взаимного признания виз] заработает», – сказал Семашко.

Ранее российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва не планирует перекрывать Белоруссии поставки природного газа.

Между тем, в середине июня президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Полоцке дал поручение активнее использовать местные виды топлива вместо того, чтобы выпрашивать нефть и газ. Лукашенко также говорил, что в ситуации с пандемией цена на природный газ должна быть более гибкой.