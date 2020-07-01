Глава ГИБДД призвал запретить злостным нарушителям пользоваться каршерингом

01.07.2020, 11:48, Новости дня

Водителям, систематически нарушающим правила дорожного движения, следует запретить садиться за руль каршерингового автомобиля, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

«Важно повышать требования к пользователям услуги каршеринга. Например, путем запрета управлять арендованным автомобилем, если водитель был неоднократно замечен в противоправном поведении за рулем», – сообщил он «Аргументам и фактам».

В частности, глава ГИБДД предложил каршеринговым компаниям создать собственную базу нарушителей и направлять в Госавтоинспекцию запросы для проверки конкретных автомобилистов на предмет лишения прав и наличия грубых и систематических нарушений ПДД.

Черников также указал, что главными причинами смертности на дорогах остаются нарушения ПДД водителями транспортных средств – это привело к гибели практически 85% участников дорожных аварий.

«Каждое третье связано с выездом на полосу встречного движения, каждое пятое – с нарушением скоростного режима, каждое шестое – с нарушением правил расположения транспортных средств на проезжей части. Каждое десятое ДТП происходит с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения», – указал глава ГИБДД.

В начале июня Госавтоинспекция опровергла сведения, появившиеся в соцсетях, об ужесточении наказаний за нарушения правил дорожного движения.