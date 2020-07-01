Мишустин проголосовал по поправкам в Конституцию

01.07.2020, 11:48, Новости дня

Глава российского правительства Михаил Мишустин принял участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию.

Премьер пришел на столичный избирательный участок номер 90, который располагается в школе №1241 на улице Николаева. Мишустин предъявил свой паспорт, заполнил бюллетень и опустил его в электронную урну для голосования, передает РИА «Новости».

«Сегодня мы определяем будущее России, я проголосовал за экономическое и социальное развитие нашей страны, за сохранение ее истории, традиций и ценностей», – сообщил Мишустин после голосования.

Ранее в среду президент Владимир Путин также принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Явка на общероссийском голосовании по закону о поправках к Конституции за шесть дней составила 55,22%. При этом итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.